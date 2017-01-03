Поліція затримала псевдомінера готелю у Вінниці

Співробітники поліції затримали в м. Вінниця місцевого жителя, який в ніч на 2 січня зателефонував до поліції і повідомив про мінування готелю.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області нетверезий 23-річного правопорушника поліцейські затримали біля "замінованої" ним будівлі одразу ж після дзвінка, зробленого о 3:30 ночі, завдяки чому евакуювати з приміщення готелю правоохоронцям нікого не довелося.

"Як з'ясувалося, молодий чоловік хотів зняти кімнату в готелі, але адміністратор відмовила через його надмірне сп'яніння. Це обурило відвідувача, і він вирішив помститися, повідомивши поліцію про замінування приміщенні готелю", - йдеться в повідомленні.

Слідчий відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.