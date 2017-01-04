Знайдено родичів Олеся, які погодилися на його перепоховання в Україні

Знайдено родичів українського поета та письменника Олександра Олеся, які погодилися на його перепоховання в Україні.

"Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля", - написав посол України в Канаді Андрій Шевченко у своєму мікроблозі у Twitter.

Як повідомлялося, 3 січня президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ вивчити питання перепоховання українського поета та письменника О.Олеся в Україні. "Президент України доручив Міністерству закордонних справ терміново втрутитися в ситуацію з похованням відомого українського письменника Олександра Олеся в Чехії, а також зв'язатися з його родичами щодо вивчення питання перепоховання його в Україні", - повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

О.Олесь (справжнє прізвище - Кандиба) народився в 1878 році на території нинішньої Сумської області. Публікувався з 1905 року. У 1919 році після окупації України більшовицькими військами був змушений емігрувати, продовжив творчий шлях в еміграції. Помер і був похований у 1944 році в Празі.