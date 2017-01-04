Події

10:12 04.01.2017

Порошенко доручив Мінкультури організувати церемонію перепоховання Олеся в Україні

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків українського поета і письменника Олександра Олеся, а Міністерству культури організувати церемонію перепоховання в Україні.

"Президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся на Батьківщину. Згоду на це вже дали нащадки письменника. Також Петро Порошенко доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання в Україні", - написав прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook у вівторок уночі.

Як повідомлялося, 3 січня президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ вивчити питання перепоховання українського поета та письменника О.Олеся в Україні. "Президент України доручив Міністерству закордонних справ терміново втрутитися в ситуацію з похованням відомого українського письменника Олександра Олеся в Чехії, а також зв'язатися з його родичами щодо вивчення питання перепоховання його в Україні", - повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

О.Олесь (справжнє прізвище - Кандиба) народився в 1878 році на території нинішньої Сумської області. Публікувався з 1905 року. У 1919 році після окупації України більшовицькими військами був змушений емігрувати, продовжив творчий шлях в еміграції. Помер і був похований у 1944 році в Празі.

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