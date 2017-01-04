Суд задовольнив клопотання прокурорів про взяття під варту Курченка

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України, обравши збіглому українському бізнесменові Сергію Курченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"3 січня 2017 року повторне клопотання Генеральної прокуратури України про обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою - слідчим суддею Печерського районного суду Києва задоволено, про що винесено відповідну ухвалу", - повідомляє в середу прес-служба Генпрокуратури.

Генпрокуратура нагадує, що здійснює розслідування в кримінальному провадженні за підозрою С.Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації та заволодінні чужим майном - коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектора економіки в особливо великих розмірах. Діяльність злочинної організації завдала шкоди державі на суму понад 7 млрд грн.

Із березня 2014 року С.Курченко перебуває в міжнародному розшуку.

Як повідомлялося, С.Курченко фігурує в кримінальному провадженні як керівник злочинної організації, яка протягом з 2010-го і до початку 2014 рр. скоїла тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі скрапленим газом. Зокрема, у зазначений період С.Курченко організував здійснення очолюваним ним ОЗУ незаконного заволодіння видобутого ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта" скрапленого газу, що належить державі, на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами, значно нижчими за ринкові, начебто для потреб населення. Водночас фактично скраплений газ членами злочинного угруповання в подальшому реалізовувався підконтрольними С.Курченку суб'єктами за ринковими цінами на території України.

Заходи зі здійснення міжнародного розшуку С.Курченка та притягнення його до кримінальної відповідальності тривають.