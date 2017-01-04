Події

13:10 04.01.2017

Кабмін продовжив до 2018 р. можливість виробництва та використання паливного мазуту із сіркою понад 1%

Кабінет Міністрів України продовжив до 31 грудня 2017 року виробництво та споживання котельного палива (мазуту) із вмістом сірки понад 1% для його використання теплоелектростанціями (ТЕС), теплоелектроцентралями (ТЕЦ) і котельними в стаціонарних теплових та енергетичних установках.

Відповідне рішення, яким вноситься зміна до технічного регламенту, затверджено урядовою постановою №973 від 22 грудня 2016 року.

Згідно з документом, виробництво такого мазуту НПЗ і ГПЗ України та його обіг можливі за умови дотримання встановлених норм викидів діоксиду сірки в атмосферу.

Продовження виробництва та споживання паливного мазуту із вмістом сірки понад 1% пояснюється потребою забезпечити накопичення необхідних обсягів мазуту електростанціями для стабільного проходження зими.

Остання редакція техрегламенту передбачала заборону паливного мазуту із вмістом сірки понад 1% із 1 січня 2017 року.

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