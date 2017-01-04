Кабмін визначив розміри стипендій і перелік 20 спеціальностей із підвищеними стипендіями

Кабінет Міністрів України визначив розміри стипендій студентам вищих навчальних закладів і перелік 20 спеціальностей, студенти яких мають право на одержання підвищених стипендій.

Згідно з постановою №1047 від 28 грудня 2016 року, розмір мінімальної академічної стипендії для учнів професійно-технічних навчальних закладів становить 415 грн на місяць; для студентів вишів I-II рівня акредитації - 830 грн на місяць, для студентів за спеціальностями, для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, - 1056 грн на місяць; для студентів вишів III-IV рівня акредитації - 1 100 грн на місяць. Розмір соціальної стипендії для учнів ПТУ становить 1000 грн на місяць; студентів вишів і наукових установ - 2000 грн на місяць. Розмір академічної стипендії президента України для учнів ПТУ становить 1200 грн на місяць; для студентів вишів I-II рівня акредитації - 1800 грн на місяць; для студентів вишів III-IV рівня акредитації - 2300 грн на місяць. Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабміном для учнів ПТУ, становить 1000 грн на місяць; для студентів вишів I-II рівня акредитації - 1600 грн на місяць; для студентів вишів III-IV рівня акредитації - 2100 грн на місяць.

Розмір стипендії президента учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад із базових навчальних предметів становить: учасникам - 2200 грн на місяць; призерам - 2500 грн на місяць. Розмір стипендії президента для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук становить 2200 грн на місяць, а урядової стипендії переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мові та літератури - 2000 грн на місяць.

Підвищені стипендії у розмірі 1400 грн на місяць виплачують студентам вишів, які навчаються на спеціальностях: середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика); спеціальна освіта; біологія; науки про Землю; фізика та астрономія; прикладна фізика та наноматеріали; математика; прикладна механіка; матеріалознавство; галузеве машинобудування; авіаційна та ракетно-космічна техніка. А також за спеціальностями: суднобудування; металургія; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; енергетичне машинобудування; атомна енергетика; теплоенергетика; гідроенергетика; гірнича справа; нафтогазова інженерія та технології.