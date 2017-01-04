Події

14:45 04.01.2017

Змінено формулу розподілу в Україні медсубвенції місцевим бюджетам

Кабінет Міністрів України затвердив зміни формули розподілу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Відповідну постанову №1008 про внесення змін до формули розподілу обсягу медичної субвенції оприлюднено на урядовому порталі.

Внесені в формулу зміни передбачають, що при розрахунку субвенції місцевим бюджетам враховуватиметься загальний обсяг цільових коштів для придбання ліків та медвиробів, лабораторних реактивів для стаціонарних закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу громадянам, постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС, зокрема для лікування онкологічних захворювань.

"Це дозволить передати кошти, які йдуть на чорнобильців та екстрену медичну допомогу, місцевим бюджетам, щоб Міністерство охорони здоров'я не було посередником між цими засобами та пацієнтами", - зазначила в. о. охорони здоров'я Уляна Супрун під час прийняття постанови.

Крім того, згідно з формулами, які набули чинності 1 січня 2-17 року, при затвердженні місцевих бюджетів на плановий бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий діабет, здійснення процедур гемодіалізу, виплат державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям, а також для придбання ліків та медвиробів, лабораторних реактивів для стаціонарних закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, постраждалим унаслідок аварії на ЧАЕС.

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