У КМДА попереджають про ожеледицю і сильні морози

У четвер, 5 січня, у столиці України очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий мокрий сніг і ожеледиця, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

В оприлюдненому в середу повідомленні наголошується, що 4 січня в Києві буде вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2 ° тепла.

"Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатися на тротуарах з обережністю, переходити дорогу лише у встановлених для цього місцях, бути обачними", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як нагадують в КМДА з посиланням на синоптиків, 6-7 січня в столиці очікується різке зниження температури вночі та вдень до 11-16°морозу (вночі 7 січня до 14-19°С, місцями до 22°С морозу); 7 січня сніг, місцями пориви вітру 15-18м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця.