Запаси вугілля на ТЕС України за тиждень зросли на 3%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) України в період з 25 грудня по 2 січня збільшилися на 3% (на 51 тис. тонн) – з 1,7 млн тонн до 1,751 млн тонн.

Згідно з повідомленням НЕК "Укренерго", зокрема, запаси вугілля антрацитових марок зросли на 1,6% (на 14 тис. тонн) – до 891 тис. тонн (зокрема 128 тис. тонн на Луганській ТЕС), марок "М" і "Д" – на 4,5% (на 37 тис. тонн), до 860 тис. тонн (зокрема. 113 тис. тонн на Бурштинській ТЕС).

У НЕК також уточнили, що на ранок 3 січня в покритті енергоспоживання 20002 МВт ОЕС брали участь 31 пиловугільний блок і два корпуси ГК ТЕС потужністю 5487 МВт, 12 блоків АЕС потужністю 10749 МВт, ГЕС і ГАЕС – 1293 МВт, ТЕЦ – 2265 МВт, ВДЕ – 208 МВт.

На вечірній максимум 2 січня експорт з енергоострова "Бурштинської ТЕС" становив 468 МВт, у Польщі – 111 МВт, тоді як експорт у напрямку Білорусі, Молдови та РФ був відсутній.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України протягом листопада 2016 року збільшилися на 10,8% (на 229,8 тис. тонн) і до 1 грудня становили 2 млн 366,2 тис. тонн, зокрема до 1 грудня-2016 запаси вугілля Г+Д становили 1 млн 245,5 тис. тонн, АШ+Т – 1 млн 120,7 тис. тонн.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством, яке перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.