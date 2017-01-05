ДФС на 2017 р. збільшила число великих платників податків майже у 1,5 рази

Державна фіскальна служба (ДФС) наказом №1036 від 26 грудня 2016 року затвердила реєстр великих платників податків на 2017 рік, який містить 2512 позицій.

"З 1 січня 2017 року, згідно зі змінами до Податкового кодексу (закон від 21 грудня 2016 №1797-VIII), великий платник податків – це юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 млрд грн (було 500 млн грн – ІФ) або загальна сума платежів, сплачених до державного бюджету України ... за такий же період перевищує 20 млн грн (було 12 млн грн – ІФ)", – йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків.

Реєстр великих платників податків на 2017 рік містить на 45,6% більше підприємств, ніж минулого року, коли в ньому було 1725 позицій.

Зокрема, до нього увійшли Торгово-промислова палата, Полтавський турбомеханічний завод, Алчевський коксохімічний завод і "Нафтохімік Прикарпаття", проте одночасно був виключений інший НПЗ групи "Приват" – НПК "Галичина".

"Реєстр найбільший за всі роки: місцеві бюджети не постраждають, а ось як впоратися Офісу (великих платників податків) з навантаженням", – написав у коментарі до такого повідомлення ДФС один з користувачів Facebook, на сторінці якого зазначено, що він є старшим аудитором у ДФС. Однак потім він відредагував цей пост, прибравши сумніви в здатності Офісу впоратися зі збільшеним навантаженням.

Як повідомлялося, в 2016 році податкові надходження від великих платників податків зросли на 32% порівняно з минулим роком – до 215 млрд грн.