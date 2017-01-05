Події

13:08 05.01.2017

Прокуратура Києва не допустила забудови рекреаційної зони біля Батиєвої гори

Київська місцева прокуратура №9 запобігла забудові земельної ділянки рекреаційного призначення, розташованої на розі вул. Кудряшова та вул. Людмили Проценко (раніше - вул. Петра Красикова) поблизу Батиєвої гори в столиці.

"Земельна ділянка, яка перебуває на зсувонебезпечних територіях і належить до території зелених насаджень загального користування (землі рекреаційного призначення), була надана товариству під забудову офісно-житлового комплексу", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Крім того, в березні 2016 року Київрада, усупереч вимогам Земельного кодексу та закону "Про регулювання містобудівної діяльності" уклала угоду "про поновлення договору оренди земельної ділянки площею понад 2 тис. кв. м і вартістю 15,5 млн з товариством, що фактично не використовувало його протягом 9 років і, відповідно, не мало права на поновлення договору оренди".

Господарський суд міста Києва підтримав позицію місцевої прокуратури про неможливість передання в оренду цієї земельної ділянки і визнав недійсними угоди про поновлення договору оренди, а також відсутність права на користування приватною структурою зазначеною землею.

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