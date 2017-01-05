Події

13:25 05.01.2017

Мінфін 30 грудня випустив ОВДП на суму понад 70 млрд грн для Приватбанку та ФГВФО

Міністерство фінансів України в останній робочий день 2016 року здійснила масштабну емісію облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) для капіталізації Приватбанку і фінансування Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) – на суму понад 70 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку України, обсяг ОВДП в обігу 30 грудня збільшився на 73,12 млрд грн (на 12,3%) – до 667,56 млрд грн.

У результаті портфель ОВДП у власності українських банків виріс на 65,12 млрд грн (на 34,2%) - до 255,47 млрд грн, у власності нефінансових установ – на 7,94 млрд грн (на 50,5%), до 23,69 млрд грн.

Портфель держпаперів у нерезидентів, що надають перевагу валютним облігаціям, через зростання курсу долара в ті дні збільшився на 0,06 млрд грн (0,9%) – до 6,46 млрд грн, а Нацбанку залишився колишнім.

Перед цим уряд на засіданні 28 грудня схвалив випуск індексни ОВДП (з прив'язкою до курсу долара) для капіталізації Приватбанку на 64 млрд грн і фінансування ФГВФО на 7,94 млрд грн.

На наступний день обсяг ОВДП в обігу виріс на 43,93 млрд грн – був здійснений перший транш капіталізації Приватбанку, з якого банк за рахунок монетизації Нацбанком держоблігацій погасив кредит рефінансування на 25,8 млрд грн. Вже на початку нового року ПриватБанк заявив, що загальна сума його докапіталізації урядом становила 107 млрд грн.

Статистика Нацбанку свідчить, що в наступні дні аж до 4 січня регултор не проводив монетизацію ОВДП з портфеля Приватбанку і ФГВФО.

Загалом за 2016 рік обсяг ОВДП в обігу виріс на 162,38 млрд грн, або на 32,1%. При цьому портфель ОВДП Нацбанку скоротився на 7,99 млрд грн, або на 2%, тоді як банків підскочив на 173,88 млрд грн, або в 3,1 рази.

Обсяг ОВДП у власності нефінансових установ за минулий рік зріс на 12,5 млрд грн, або в 2,1 рази, тоді як портфель держпаперів у нерезидентів зменшився на 16,01 млрд грн, або в 3,5 рази.

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