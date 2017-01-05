Події

15:35 05.01.2017

Апеляційний суд Києва розгляне скаргу на арешт Єфремова 17 січня

Розгляд Апеляційним судом міста Києва скарги на обрання запобіжного заходу голові фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання Олександра Єфремову перенесено на 17 січня.

Як пояснили агентству "Інтерфакс-Україна" в суді, засідання, яке було заплановано на 5 січня, перенесено через те, що колегія суддів не укомплектована і тому не є повноважною.

Співрозмовник агентства не повідомив час початку засідання 17 січня, наразі відповідна інформація на сайті Апеляційного суду відсутня.

Як повідомлялося, О.Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Крім того, йому інкримінують підтримку самопроголошеної "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

24 листопада Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для О.Єфремова до 22 січня 2017 року.

4 січня Управління з розслідування вчинених злочинними організаціями злочинів Генеральної прокуратури України направило обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно О.Єфремова до суду.

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