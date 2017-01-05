"Перша приватна броварня" змінила "САН ІнБев" у спонсорах збірної України з футболу

"Перша приватна броварня" (ППБ) підписала на чотири роки угоду з Федерацією футболу України (ФФУ) і до 2020 року стала новим преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.

Як повідомив найбільший акціонер компанії та її CEO Андрій Мацола, ППБ має намір приділити особливу увагу підтримці збірної уболівальниками з трибун, щоб "цей процес став європейським, красивим, вишуканим".

"Наступні чотири роки компанія сприятиме активному розвитку головної футбольної команди країни та її трансформації в європейську збірну, а ще разом з уболівальниками розбудовуватиме новий європейський рух підтримки улюбленої команди", - повідомила у свою чергу ФФУ.

Фінансові умови угоди не озвучуються.

До цього протягом восьми років преміум-спонсором збірної України з футболу, яка торік провалила фінальну частину чемпіонату Європи, була ТМ "Чернігівське" найбільшої на ринку компанії "САН ІнБев Україна".

ППБ є четвертим за величиною гравцем на українському ринку пива. За її оцінкою, частка компанії в листопаді 2016 року становила 15,15% в об'ємних показниках та 14,65% у грошових.

ТОВ "Торгово-виробнича компанія "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе" засновано в 2004 році сім'єю А.Мацоли. Згідно з даними держреєстру, власником українського ТОВ зі статутним капіталом 46,72 млн грн є кіпрська "Бонетен Лімітед". Після А.Мацоли другий за величиною пакет належить Європейському банку реконструкції і розвитку, а решта акцій розподілена між концерном Oettinger та бельгійцем Стюартом Ніколасом Гендерсоном.

Портфель брендів компанії містить пивні марки "Перша приватна пивоварня. Бочкове", "Авторське", StareMisto, "Жигулі Барне", Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, "Галицька корона" та інші, а також дві марки квасу "Львівський" і "Древлянський".

Останні чотири роки ППБ є спонсором Федерації біатлону України.