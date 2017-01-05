CША скасували мита на сухий карбамід з України

США з 20 грудня 2016 року припинили дію антидемпінгових мит на сухий карбамід походженням з України, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Міністерство торгівлі США ухвалило рішення щодо припинення з 20 грудня 2016 року застосування заходів до українського товару", - йдеться в повідомленні.

Антидемпінгові мита стосовно сухого карбаміду діяли ще з 1987 року, спочатку походженням із СРСР, потім - з усіх країн, що вийшли зі складу союзу.