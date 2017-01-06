Події

10:07 06.01.2017

У Деснянському районі Києва реконструюють транспортну розв'язку

У Деснянському районі Києва реконструюють однорівневу транспортну розв'язку (вул. Каштанова – вул. Оноре де Бальзака) з влаштуванням двостороннього дорожнього руху на вулиці Оноре де Бальзака, що дасть змогу збільшити пропускну здатність дороги орієнтовно на 50%, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

" Перший етап реконструкції із організацією двостороннього руху на вулиці Оноре де Бальзака (від вулиці Каштанової до просп. Генерала Ватутіна) надав можливість здійснити розгалуження транспортних потоків, що дозволило мешканцям мікрорайону № 2 житлового масиву Вигурівщина-Троєщина скоротити маршрут руху при виїзді з житлового масиву в сторону станції метрополітену «Петрівка» та зменшив перепробіг транспортних засобів в цілому", - йдеться в повідомленні.

Фінансування реконструкції буде здійснено за рахунок міського бюджету.

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