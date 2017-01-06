Події

10:25 06.01.2017

Двоє людей постраждали внаслідок ДТП за участю автомобіля патрульної поліції

У Харкові в ніч на четвер унаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ-2101 під керуванням п'яного водія з машиною патрульної поліції постраждали дві людини.

"В районі перехрестя проспекту Героїв Сталінграда та вул. Морозова водій автомобіля ВАЗ-2101 скоїв зіткнення з автомобілем патрульної поліції, який їхав в попутному напрямку попереду. Внаслідок ДТП постраждав водій ВАЗ і його пасажирка. Обох доставлено в лікарню швидкої і невідкладної допомоги", - повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" керівник відділу профілактичної роботи облуправління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Никоненко.

Він також повідомив, що за результатами експертизи водій ВАЗ на момент ДТП перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння: "За результатами експертизи рівень вмісту алкоголю в крові становив 2,42 проміле".

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