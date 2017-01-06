Події

10:39 06.01.2017

У двох областях України зафіксовано пташиний грип

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) повідомляє про падіж домашньої птиці від пташиного грипу в Чернівецькій та Одеській областях.

Згідно з оперативною інформацією Головного управління Держспоживслужби, в Одеській області зареєстровано загибель понад тисячі голів курей і гусей, які були в домогосподарствах. Встановлено діагноз – "грип птиці".

При обході домашніх господарств в с. Чортория Чернівецької області, у зв'язку із загибеллю лебедів від пташиного грипу на озері, 3 січня виявлено загибель курей. Після експертизи у них також виявлено вірус пташиного грипу.

У вогнищах захворювання вживаються заходи щодо локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу.

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