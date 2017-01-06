Події

10:59 06.01.2017

Жодного факту замаху на Януковича не виявлено

Начальник Управління державної охорони (УДО) Валерій Гелетей заявляє, що жоден факт замаху на екс-президента України Віктора Януковича не було встановлено.

"У рамках проведеного раніше службового розслідування жоден факт замаху не встановлено. Було опитано всіх військовослужбовців УДО, які перебували в останніх кортежах Януковича і відмовилися залишати територію України разом з ним – ніхто не заявив про якісь замахи", - розповів В.Гелетей в інтерв'ю газеті "Сегодня", опублікованому в п'ятницю.

Водночас він не виключив, що начальник особистої охорони В.Янукович Костянтин Кобзар міг доповідати тому про якісь нібито замахи: "Не виключаю. Добре знаючи особливості характера Януковича, його фобії, він (К.Кобзар – ІФ) чимало зробив для нагнітання страху навколо безпеки шефа, з одного боку, а з іншого – для підвищення свого авторитету в очах особи, яку охороняє".

В.Гелетей також поінформував, що разом з екс-президентом Україну залишили 15 співробітників УДО, написавши перед цим рапорти про звільнення і здавши службові посвідчення, табельну зброю та спецтехніку.

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