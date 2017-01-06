Події

12:34 06.01.2017

США витратили понад $3 млрд щоб допомогти союзникам вибудувати оборону від російських провокацій

США витратили близько 3,4 млрд доларів на захист своїх союзників у Центральній і Північній Європі від російських провокацій, повідомив держсекретар США Джон Керрі.

"Ми твердо підтримували демократичну Україну і, відповідаючи на російські провокації, надавали широку допомогу нашим союзникам у Північній і Центральній Європі", - сказав він у четвер на прес-конференції, підбиваючи підсумки зовнішньої політики адміністрації президента США Барака Обами.

За словами держсекретаря, "3,4 мільярда доларів - це та сума, яку ми витратили для допомоги нашим друзям на передніх рубежах, щоб допомогти їм вибудувати свою оборону".

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