Міноборони спростовує інформацію про нібито втрату артилерії ЗСУ через злам програми російськими хакерами

Командування Сухопутних військ Збройних сил України спростовує інформацію ЗМІ про нібито знищення гаубиць через злам російськими хакерами програмного забезпечення українських артилеристів.

"За інформацією Командування ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, втрати озброєння артилерії за час проведення АТО в рази менші згаданих (у ЗМІ називали 80% гаубиць Д-30 – ІФ) і не пов'язані з зазначеною причиною. Наразі військові частини ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗС України цілком боєздатні, укомплектовані і здатні виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

В оборонному відомстві просять журналістів оприлюднити тільки перевірену інформацію, отриману з компетентних офіційних джерел.