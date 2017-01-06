СБУ викликає Губарєва на допит у Київ

Служба безпеки України викликає до Києва для проведення слідчих і процесуальних дій колишнього самопроголошеного "народного губернатора Донбасу" Павла Губарєва.

Виклик на допит, який відбудеться 11, 12 і 13 січня, опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр". П.Губарєва підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій.

"Підозрюваний Губарєв, 10.03.1983 р.н.... викликається о 10:00 11, 12 і 13 січня 2017 року до старшого слідчому ОВС ГСУ СБУ Романченка А.А. в каб. 311 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №22014000000000181 від 03.06.2014 за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України", - йдеться в порядку.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ України оголосило П. Губарєва в розшук у травні 2014 року. Згідно з повідомленням на сайті МВС, розміщеним у рубриці "Особи, які переховуються від органів влади", П.Губарєв ховається від Слідчого управління СБУ. Датою зникнення П. Губарєва вважається 26 травня.