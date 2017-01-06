Піхота приєдналася до ліквідації наслідків негоди в Закарпатті

Військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-піхотної бригади Збройних сил України долучилися до ліквідації наслідків снігопадів у Закарпатській області, повідомив перший заступник командувача Сухопутними військами Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Локота.

"Ще восени у всіх військових частинах були відпрацьовані плани залучення оперативних груп на випадок таких погодних умов. Вже сьогодні в Закарпатській області працюють військовослужбовці 128-ї бригади, вони допомагають у ліквідації наслідків негоди", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

О.Локота також відзначив гарний стан техніки, що перебуває на балансі армії.

"На сьогодні стан військової техніки в армії набагато кращий, ніж раніше. Тому питань немає взагалі. Як ви знаєте, інженерні підрозділи військових частин неодноразово допомагали в аналогічних умовах у Сумській та Одеській областях – після відповідних звернень місцевих властей і підрозділів ДСНС", - наголосив він.

Перший заступник командувача Сухопутними військами також зазначив, що через складні погодні умови плани навчань не змінювалися.

"Війна не відкладається, коли холодно і мороз, також не відкладаються і навчання. У мене немає такої інформації, що той чи інший захід було перенесено тільки внаслідок погодних умов. Перенесень і бути не може, оскільки має бути достатній рівень підготовки і оперативно ухвалені рішення", - наголосив він.