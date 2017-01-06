Понад 3,5 тис пунктів обігріву працюють в Україні

Державна служба надзвичайних ситуацій розгорнула понад 3,5 тис. стаціонарних пунктів обігріву в Україні і, крім того, ще 100 мобільних пунктів, повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін.

"Розгорнуто понад 3,5 тис. пунктів обігріву. ДСНС за зверненням місцевих органів влади розгорнула 100 мобільних пунктів обігріву в місцях, де можливість облаштувати стаціонарні пункти обмежена", - сказав М.Чечоткін на засіданні оперативного штабу державної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю в Києві.

Глава ДСНС також запропонував місцевим органам влади із залученням представників соціальних служб, ДСНС, Національної поліції додатково провести обстеження об'єктів незавершеного будівництва, споруд, які не експлуатуються, теплотрас, інших об'єктів комунального господарства, де можуть збиратися люди без певного місця проживання, "і направляти їх у соціальні заклади".

У свою чергу віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко зазначив, що відповідальність за роботу оперативних штабів в регіонах несуть глави обласних адміністрацій.

"Сильне погіршення ситуації очікується в Одеській області. Я думаю, що нам потрібно, щоб саме в Одеській області оперативний штаб очолив керівник служби надзвичайних ситуацій. Я думаю, що Шулюк Вадим Володимирович (перший заступник начальника Головного управління ДСНС в Одеській області – ІФ) візьме на себе керівництво", - сказав Г.Зубко.

Як повідомляється в прес-релізі департаменту інформації та комунікації Міністерства регіонального розвитку, Г.Зубко повідомив, що майже по всій території України оголошено штормове попередження – в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Черкаській, Київській, Сумській і Чернігівській областях.

"В таких умовах оперативні штаби мають працювати цілодобово. Головне - гарантування безпеки громадян, громадського порядку, роботи транспорту, контроль над пожежною ситуацією, надання своєчасної медичної допомоги. Всі служби мають працювати в сервісному режимі, надаючи допомогу і запобігаючи загрозам, які можуть виникнути під час надзвичайних ситуацій", - заявив Г.Зубко.