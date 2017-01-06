Секретаріат Кабміну в 2016 році отримав близько 4 тис. запитів про надання інформації

З січня до 31 грудня 2016 року в секретаріат Кабінету Міністрів України надійшли 3922 запити про інформацію, що на 248 запитів більше, ніж у 2015 році.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Кабміну, найбільше запитів отримано електронною поштою (2482), традиційною поштою доставлені 1259 запитів, телефоном - 175, факсом – 6.

Динаміка запитів на кінець року зростала і в грудні досягла другого максимуму за рік - 387 (перший припав на березень - 531).

Загалом у 2016 році від фізичних осіб надійшло 2743 запити від юридичних осіб - 391, від представників засобів масової інформації - 383, від об'єднань громадян без статусу юридичної особи - 403.

Переважну більшість цікавила інформація довідково-енциклопедичного характеру (43,6% від загальної кількості запитів), правова (18,2%) і соціологічна інформація (6,5%).

У прес-службі наголосили, що всі запити було своєчасно розглянуті. З них 2233 запити отримали ґрунтовні відповіді по суті в межах компетенції секретаріату Кабміну, 1597 запитів надіслано відповідним розпорядникам інформації відповідно до вимог ч. 3 ст. 22 закону України "Про доступ до публічної інформації", 92 запити наразі опрацьовують у встановленому порядку.