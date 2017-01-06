Події

16:08 06.01.2017

Частка нових російських автобусів ПАЗ на українському ринку за 2016 р. зросла з 5,8% до 31%

Обсяги продажу нових автобусів в Україні в 2016 році зросли вдвічі порівняно з 2015 роком - до 1293 одиниць, повідомила асоціація "Укравтопром".

Згідно з повідомленням на сайті асоціації в п'ятницю, при цьому лідером продажів в Україні стали російські автобуси ПАЗ (випускає Павловський автобусний завод Групи "ГАЗ" - ІФ), яких продано 401 од. - в 11 разів більше, ніж роком раніше, тобто частка ПАЗ на українському ринку нових автобусів за рік зросла з 5,8% до 31%.

Друге місце за обсягами продажу в Україні посіли автобуси Ataman (виробництва ПАТ "Черкаський автобус" - ІФ), яких зареєстровано 257 од. (на 80% більше). У 2015 році цей бренд також посідав другий рядок із обсягом продажу 143 автобуси.

Автобуси "Рута" (випускає Часовоярський автобусний завод на шасі "Газелі" - ІФ), обсяги продажу яких лідирували в 2015 році, посіли третій рядок рейтингу, а їхні продажі впали на 10,6%, до 144 од.

Значно (у 7,4 раза) зросли обсяги продажу в Україні автобусів "Богдан" - до 111 од., що дало їм змогу вийти на четверте місце і наростити частку з 2,3% у 2015 році до 8,6% за підсумками минулого року.

Обсяги продажу автобусів "Еталон" скоротилися на 4,7% - до 82 од., автобусів I-VAN (виробляє корпорація "УкрАВТО" - ІФ) зросли на 13% - до 52 од.

До першої десятки продажів увійшли також російські ГАЗ (42 од., на 38% менше), УАЗ (36 од., у 3,6 раза більше) і білоруські МАЗ (34 од., у 2,6 раза більше), а замикають десятку автобуси Mercedes-Benz, яких продано 32 од. (у вісім разів більше).

Асоціація також інформує, що в грудні 2016 року в Україні продано 195 автобусів, що в 2,3 раза перевищило показник грудня-2015, при цьому російський ПАЗ став лідером продажу з часткою 32,3%: їх продано 63 од. (у 6,3 раза більше).

Друга позиція – з часткою 21% - в автобусів "Богдан", яких зареєстровано 41 од., тоді як у грудні 2015 року не було продано жодного автобуса цієї марки.

Обсяги продажу автобусів Ataman у грудні скоротилися на третину - до 22 од., але вийшли на третій рядок рейтингу.

Як повідомлялося, лідерство автобусів ПАЗ на українському ринку насамперед забезпечено за рахунок нижчої ціни порівняно з вітчизняною технікою.

Асоціація "Укравтопром", що об'єднує українських виробників автотранспортних засобів, подала скаргу до Мінекономрозвитку і торгівлі України на дискримінаційні дії російської групи "ГАЗ" на українському ринку автобусів, і сподівається на порушення найближчим часом антисубсидіарного розслідування.

На думку заявників, Група "ГАЗ" активно працює на українському ринку за рахунок субсидій із центрального бюджету РФ та різних форм недобросовісної конкуренції.

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні у 2016 р. уповільнилася до 12,4% - Держстат

Кількість населених пунктів, що залишилися без електроенергії, на Одещині збільшилася до 41

Сили АТО забезпечені паливом і готові до погіршення погоди

Обмеження для руху транспорту через негоду діє на автошляхах 4 областей України

В Одеській області 17 населених пунктів залишилися без електроенергії через негоду

ОСТАННЄ

НАБУ розслідує ще три справи щодо е-декларацій - стосовно нардепа і голів двох райадміністрацій

Секретаріат Кабміну в 2016 році отримав близько 4 тис. запитів про надання інформації

Розенко наполягає на аудиті держзакупівель ліків у 2015-2016 рр.

Енергосистема України готова до роботи в умовах низьких температур

Понад 3,5 тис пунктів обігріву працюють в Україні

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/32876/devyat-zhiznej-nestora-mahno/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Чернигова
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА