Частка нових російських автобусів ПАЗ на українському ринку за 2016 р. зросла з 5,8% до 31%

Обсяги продажу нових автобусів в Україні в 2016 році зросли вдвічі порівняно з 2015 роком - до 1293 одиниць, повідомила асоціація "Укравтопром".

Згідно з повідомленням на сайті асоціації в п'ятницю, при цьому лідером продажів в Україні стали російські автобуси ПАЗ (випускає Павловський автобусний завод Групи "ГАЗ" - ІФ), яких продано 401 од. - в 11 разів більше, ніж роком раніше, тобто частка ПАЗ на українському ринку нових автобусів за рік зросла з 5,8% до 31%.

Друге місце за обсягами продажу в Україні посіли автобуси Ataman (виробництва ПАТ "Черкаський автобус" - ІФ), яких зареєстровано 257 од. (на 80% більше). У 2015 році цей бренд також посідав другий рядок із обсягом продажу 143 автобуси.

Автобуси "Рута" (випускає Часовоярський автобусний завод на шасі "Газелі" - ІФ), обсяги продажу яких лідирували в 2015 році, посіли третій рядок рейтингу, а їхні продажі впали на 10,6%, до 144 од.

Значно (у 7,4 раза) зросли обсяги продажу в Україні автобусів "Богдан" - до 111 од., що дало їм змогу вийти на четверте місце і наростити частку з 2,3% у 2015 році до 8,6% за підсумками минулого року.

Обсяги продажу автобусів "Еталон" скоротилися на 4,7% - до 82 од., автобусів I-VAN (виробляє корпорація "УкрАВТО" - ІФ) зросли на 13% - до 52 од.

До першої десятки продажів увійшли також російські ГАЗ (42 од., на 38% менше), УАЗ (36 од., у 3,6 раза більше) і білоруські МАЗ (34 од., у 2,6 раза більше), а замикають десятку автобуси Mercedes-Benz, яких продано 32 од. (у вісім разів більше).

Асоціація також інформує, що в грудні 2016 року в Україні продано 195 автобусів, що в 2,3 раза перевищило показник грудня-2015, при цьому російський ПАЗ став лідером продажу з часткою 32,3%: їх продано 63 од. (у 6,3 раза більше).

Друга позиція – з часткою 21% - в автобусів "Богдан", яких зареєстровано 41 од., тоді як у грудні 2015 року не було продано жодного автобуса цієї марки.

Обсяги продажу автобусів Ataman у грудні скоротилися на третину - до 22 од., але вийшли на третій рядок рейтингу.

Як повідомлялося, лідерство автобусів ПАЗ на українському ринку насамперед забезпечено за рахунок нижчої ціни порівняно з вітчизняною технікою.

Асоціація "Укравтопром", що об'єднує українських виробників автотранспортних засобів, подала скаргу до Мінекономрозвитку і торгівлі України на дискримінаційні дії російської групи "ГАЗ" на українському ринку автобусів, і сподівається на порушення найближчим часом антисубсидіарного розслідування.

На думку заявників, Група "ГАЗ" активно працює на українському ринку за рахунок субсидій із центрального бюджету РФ та різних форм недобросовісної конкуренції.