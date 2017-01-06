Поблизу Новотошківського поранені двоє українських бійців

Двоє українських військовослужбовців дістало поранень у п'ятницю в районі смт Новотошківського Попаснянського району Луганської області внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань, повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції.

"У районі Новотошківського двоє наших військовослужбовців поранені", - повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.

Як зазначено в повідомленні, загалом 6 січня від початку доби станом на 18:00 незаконні збройні формування 21 раз обстріляли позиції сил АТО.

"У передріздвяну добу російсько-терористичні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На маріупольському з мінометів вони вели вогонь по Павлополю, а з гранатометів і стрілецької зброї - по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному і Талаківці вогонь вели снайпери", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку бойовики вели обстріли у напрямку смт Станиця Луганська, смт Новотошківське та с. Новозванівка Попаснянського району. Обстріли здійснювалися з гранатометів.

На донецькому напрямку з мінометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі смт Луганське Бахмутського району і м. Авдіївка.