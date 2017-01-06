На передовій готові до погіршення погодних умов, запевняють у ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України, які несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, забезпечені паливом, а особовий склад готовий до погіршення погодних умов, повідомив перший заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Локота.

"Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також у достатній кількості є засоби обігріву", - наводить слова О.Локоти прес-служба Міноборони України в п'ятницю ввечері.

Він наголосив, що заходи з підготовки до зимового періоду в АТО були сплановані й відбулися завчасно.

"Для тих, хто в окопах, зима завжди є важким випробуванням. Але ми готувалися заздалегідь, тому зараз будь-які проблеми, що виникають, вирішуються оперативно", - зазначив перший заступник командувача Сухопутних військ ЗС України.