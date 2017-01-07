У Миколаївській області скасовано обмеження руху на автодорогах для легкових і пасажирських транспортних засобів

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області повідомляє, що з урахуванням припинення опадів, за результатами роботи із забезпечення проїзду автомобільними дорогами, з 9:00 суботи скасовується тимчасове обмеження руху на автодорогах загального користування державного і місцевого значення для проїзду легкових автомобілів і транспортних засобів для пасажирських перевезень.

Водночас, наголошує Служба автодоріг у Миколаївській області, обмеження руху вантажних, великовантажних і великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування продовжено.

"Враховуючи ймовірність погіршення погодних умов, Служба автомобільних доріг попереджає про можливість відновлення тимчасового обмеження руху для проїзду всіх категорій транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.