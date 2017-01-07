Дороги державного та обласного значення в Запорізькій області працюють без перебоїв

Траси державного та обласного значення в Запорізькій області працюють безперебійно, але на деяких ділянках доріг утворилася ожеледиця, повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

"Нині ситуація в області стабільна, траси державного та обласного значення функціонують безперебійно, але через дощ та сильний вітер на деяких ділянках доріг утворилася ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

На автодорозі між вулицею Дослідна станція і трасою Харків-Сімферополь у Комунарському районі Запоріжжя виникли ускладнення: через ожеледицю на підйомі в пастці опинилися 4 вантажні і 20 легкових автомобілів. Рятувальники за допомогою тягача й буксирувального троса звільнили транспортні засоби, ніхто не постраждав.

Від початку негоди підрозділи ДСНС дев’ять разів надавали допомогу водіям автомобілів у Запоріжжі, Оріхівському, Запорізькому, Веселівському і Приазовському районах.