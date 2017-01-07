Події

13:03 07.01.2017

Понад 10 млн грн боргу сплачено комунальному підприємству за водопостачання на не підконтрольну уряду України територію Луганської області

Уперше задіяно механізм оплати боргу за водопостачання населенню України, що проживає в окремих районах Луганської області, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

"6 січня 2017 року Комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал" було сплачено частину боргу в сумі 10,5 млн грн за водопостачання не підконтрольну уряду України територію Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Відомство зазначає, що в розрахунках задіяні підприємства, які зареєстровані на підконтрольній уряду України території та здійснюють діяльність у межах українського правового поля.

У свою чергу КП "Попаснянський районний водоканал", інформує міністерство, тепер зможе погасити заборгованість перед постачальником електроенергії й відновити постачання питної води у напрямку м. Луганська.

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