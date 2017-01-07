Події

13:16 07.01.2017

Суботні рейси з Харкова до Стамбула скасовано

Суботні рейси компанії Pegasus та Atlasglobal Ukraine, які мали вилетіти до Стамбула з Міжнародного аеропорту "Харків" (МАХ) о 2:40 і 13:30 відповідно, скасовано.

"Скасування рейсів пов'язане з метеоумовами в Стамбулі", - повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в МАХ.

Співрозмовник агентства також зазначив, що нічний снігопад у Харкові практично не вплинув на роботу аеропорту.

Раніше в суботу було скасовано два авіарейси з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Стамбула - рейс TK 458 (час вильоту 10:45, Turkish Airlines), а також рейс PS 9558 (час вильоту 10:45, Ukraine International Airlines).

ВАЖЛИВЕ

"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власному авто

У шести областях України на автодорогах обмежено рух транспортних засобів

Скасовано два суботні авіарейси з Борисполя до Стамбула

Через погоду без світла залишилися понад 70 населених пунктів

Сили АТО в Різдвяну ніч відбили напад диверсантів біля Авдіївки

ОСТАННЄ

Більшість випадків порушення перемир'я фіксують у районі Світлодарська і Дебальцевого

Двоє українських військових поранені за добу в зоні АТО

Понад 10 млн грн боргу сплачено комунальному підприємству за водопостачання на не підконтрольну уряду України територію Луганської області

Синоптики прогнозують сніжну, холодну погоду найближчими днями в Україні

В Одеській області зі снігової пастки рятувальники звільнили близько 190 авто, знеструмлені майже 30 населених пунктів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
значение имени валерия
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА