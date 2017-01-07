Суботні рейси з Харкова до Стамбула скасовано

Суботні рейси компанії Pegasus та Atlasglobal Ukraine, які мали вилетіти до Стамбула з Міжнародного аеропорту "Харків" (МАХ) о 2:40 і 13:30 відповідно, скасовано.

"Скасування рейсів пов'язане з метеоумовами в Стамбулі", - повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в МАХ.

Співрозмовник агентства також зазначив, що нічний снігопад у Харкові практично не вплинув на роботу аеропорту.

Раніше в суботу було скасовано два авіарейси з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Стамбула - рейс TK 458 (час вильоту 10:45, Turkish Airlines), а також рейс PS 9558 (час вильоту 10:45, Ukraine International Airlines).