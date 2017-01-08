Оперативна інформація про ситуацію на дорогах України через складні погодні умови

Автомобільних заторів у результаті ускладнення погодних умов на території країни немає, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"На решті територій України заторів на автошляхах не виникло. Людей, які зазнали обмороження під час заторів немає", повідомляється на сайті відомства в суботу зранку.

За інформацією ДСНС, наразі введено обмеження руху транспорту у 5 областях (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Дніпропетровська).

Для забезпечення руху транспорту на автошляхах України залучено 1617 од. тех. і 2649 осіб., з яких від Укравтодору - 1361 од. тех. і 1752 осіб. Від ДСНС України - 256 од. тех. і 897 людей. особового складу.

Підрозділами ДСНС України вивільнено зі снігових заметів 925 автомобілів (за добу 582), в яких перебувало 2142 людини (за добу 1475).

Залишаються знеструмленими 35 населених пунктів у п'яти областях, а саме: в Одеській - 24 населених пункти, Херсонській - 7, Миколаївській - 2, Дніпропетровській - 1 і Волинській - 1.

Загалом розгорнуто 3820 пунктів обігріву, зокрема від ДСНС України - 100. В них надано допомогу – 24,447 тис. особам, зокрема за добу - 1713 нужденним.

У відомстві запевнили, що ситуація перебуває на контролі ДСНС України.