Нафтогаз очікує провокацій Газпрому у зв'язку з морозами

Нафтогаз України у зв'язку з сильними морозами в РФ відзначає високу ймовірність провокацій з боку Газпрому і необґрунтованих звинувачень України в неможливості забезпечити транзит.

"Чекаємо на улюблену пісню: лякати тим, що Україна відбирає газ зі своїх підземок. Це наш газ, ми його закачали в сховища саме для того, щоб взимку відбирати. Жодних зобов'язань допомагати Газпрому нашими запасами, коли йому не вистачає, в України немає", – йдеться у публікації Нафтогазу в блозі на «Фейсбуці».

Нафтогаз зазначає, що Україну холоди зачепили лише частково і компанія накопичила достатні обсяги газу в сховищах.