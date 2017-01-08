Події

11:42 08.01.2017

Нафтогаз очікує провокацій Газпрому у зв'язку з морозами

Нафтогаз України у зв'язку з сильними морозами в РФ відзначає високу ймовірність провокацій з боку Газпрому і необґрунтованих звинувачень України в неможливості забезпечити транзит.

"Чекаємо на улюблену пісню: лякати тим, що Україна відбирає газ зі своїх підземок. Це наш газ, ми його закачали в сховища саме для того, щоб взимку відбирати. Жодних зобов'язань допомагати Газпрому нашими запасами, коли йому не вистачає, в України немає", – йдеться у публікації Нафтогазу в блозі на «Фейсбуці».

Нафтогаз зазначає, що Україну холоди зачепили лише частково і компанія накопичила достатні обсяги газу в сховищах.

ВАЖЛИВЕ

За минулу добу режим тиші в зоні АТО порушували 72 рази

Оперативна інформація про ситуацію на дорогах України через складні погодні умови

"Київавтодор" закликає водіїв утриматися від поїздок на власному авто

У шести областях України на автодорогах обмежено рух транспортних засобів

Скасовано два суботні авіарейси з Борисполя до Стамбула

ОСТАННЄ

У зв'язку зі значним похолоданням, в Києві збільшать опалення в будинках городян

Під час вибуху в приватному будинку Одеси загинули дві людини

Столичні комунальники всю ніч прибирали київські вулиці та дороги

Суд виправдав екс-міліціонера, обвинувачуваного в одержанні $3 тис. за непритягнення до відповідальності за смертельне ДТП

У СБУ вказують на недопустимість оприлюднення Савченко списків полонених і зниклих безвісти

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Маргоша
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Киев автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА