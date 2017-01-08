У неділю вдень у Києві очікується ускладнення погодних умов

У неділю в столиці очікується ускладнення погодних умов – сильні снігопади, хуртовини та пориви вітру 15-20 м/с, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"8 січня в столиці очікується ускладнення погодних умов: сильні снігопади, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. Вдень 8 січня сильні снігопади, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Приріст снігу становитиме 10-15 см", – повідомили на офіційному сайті столичної мерії.

Крім того, за інформацією синоптиків, в ці дні збережеться холодна погода з температурою вночі 15-19°, вдень 8 січня 11-13° морозу.

Також міська влада закликає водіїв для уникнення небезпеки, пов'язаної з природними явищами, за можливості не користуватися власним автотранспортом у період негоди.