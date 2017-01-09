У чотирьох областях України зберігається обмеження на авторух, заторів немає

Станом на 7:00 понеділка обмежено рух автотранспорту на дорогах у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській і Черкаській областях, заторів унаслілок ускладнення погодних умов на території України немає.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи ДСНС із 4 січня вивільнили зі снігових заметів 1 тис. 470 автомобілів (за добу – 354 автомобілі), в яких перебувало 3 тис. 862 людини (за добу – 984 людини).

Громадян, які дістали обмороження під час заторів не зафіксовано.

За інформацією "Укравтодору" на офіційній сторінці в «Фейсбуці», в Одеській області з 10:00 годин 9 січня знімаються обмеження і відновлюється рух усіх транспортних засобів на автошляхах: М-05 "Київ - Одеса", км 273+210 - км 464+122, М-05-01 "Обхід м. Одеса", км 3+450 - км 28+145, М-27 "Одеса - Чорноморськ", км 8+550 - км 22+564, М-28 "Одеса - Южне-/М-14/" з під'їздами.

Протягом минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 2 тис. 557 од. тех. і 3 533 тис. осіб.

Крім того, станом на 7:00 понеділка, 9 січня, внаслідок негоди (сильний сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 5 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській – 4 н.п. (з них 2 н.п. частково), Херсонській – 1 н. п.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.