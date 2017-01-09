Події

13:12 09.01.2017

Через негоду на дорогах України за добу загинули 8 і дістали травм 45 осіб

В Україні за минулу добу внаслідок складних погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на дорогах загинули 8 і травмовано 45 громадян.

Як повідомляє в понеділок департамент комунікації Національної поліції України, критична за рівнем аварійності ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській і Чернігівській областях. Складною залишається ситуація на дорогах Львівської та Вінницької областей.

Станом на 9:00 понеділка, 9 січня рух автотранспорту обмежено у Львівській області. На Івано-Франківщині та Львівщині обмежено рух вантажних автомобілів.

На автошляхах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

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