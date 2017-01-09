Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали під час робіт з розчищення від снігу доріг Одеської області

В Одеській області під час робіт із розчищення доріг від снігу один співробітник дорожньої служби загинув і щонайменше двоє дістали травм.

Як повідомив журналістам співробітник прес-служби Одеської обласної державної адміністрації Юрій Жаров, за попередніми даними співробітник дорожньої служби помер через серцеву недостатність у районі с. Холмське Арцизького району Одеської області.

Крім того, сайт "Траса Е-95" з посиланням на голову Ізмаїльської райдержадміністрації Валентину Стойкову повідомив, що ще один житель Ізмаїла, машиніст бульдозера, розчищаючи трасу, зламав ногу.

А сайт "Думская" повідомив, що під час робіт обмороження обох рук зазнав співробітник Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, з п'ятниці до неділі в Одеській області були сильний сніг та заметіль. На півдні Одеської області, зокрема. в районі Холмського утворилися затори автомобілів і пасажирських автобусів, які застрягли в снігу. До деяких автівок рятувальники добиралися дві доби