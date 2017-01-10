Заторів на дорогах України немає, але рух, як і раніше, обмежено на низці трас півдня країни

Станом на 7:00 вівторка автомобільних заторів унаслідок ускладнення погодних умов немає, людей, які отримали в заторах обмороження, також немає, проте на окремих дорогах у низці областей півдня та центру країни обмежено рух, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"В Одеській області залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на автодорогах: Одеса-Рені та Одеса-Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград-Платонове. У Миколаївській області ускладнений проїзд на дорозі місцевого значення в с. Улянівка Братського району", - йдеться у зведенні, оприлюдненому на сайті служби у вівторок уранці.

Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучені 1 тис. 547 одиниць техніки і 2 тис. 248 осіб, з яких від "Укравтодору" – 1 тис. 540 од. техніки та 2 тис. 222 людини, а від ДСНС - 7 од. техніки та 26 людей особового складу.

У ДСНС також зазначили, що їхні підрозділи з 4 січня вивільнили зі снігових заметів 1 тис. 776 автомобілів, в яких перебували 4 тис. 444 людини.

"Ситуація щодо стану проїзду на автомобільних дорогах України перебуває на постійному контролі ДСНС", - запевнили у службі.

Окрім цього, повідомляють у ДСНС із посиланням на дані Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.