Україна розраховує на початок роботи міжнародного арбітражу щодо Криму в середині 2017 року

Українська сторона розраховує, що в середині 2017 року розпочне роботу трибунал у рамках Міжнародного трибуналу з морського права, де вивчатимуть питання, пов'язані з Кримом, заявляє заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Ми закінчили всі необхідні досудові процедури. Те, що РФ погодилася на створення арбітражу і трибуналу; те, що вони брали участь у відборі арбітрів - усе це дає нам надію на серйозніше ставлення до його рішення. Ми, безумовно, розраховуємо, що арбітраж почне працювати вже з середини 2017 року", - розповіла О.Зеркаль в інтерв'ю "Українській правді", оприлюдненому у вівторок.

За її словами, своє рішення трибунал має ухвалити у 2019-2021 роках. "За негативним сценарієм, з найдовшими процедурами, це середина 2021 року; найшвидший (сценарій - ІФ) - не раніше 2019 року", – зазначила вона.

Заступник міністра наголосила, що трибунал не розглядатиме питання державної приналежності окупованого півострова. "Про приналежність Криму не йдеться - трибунал не розглядатиме це питання. Не йдеться і про делімітацію кордонів. Для всього світу Крим - це окупована територія. Тобто взагалі не йдеться про те, щоб переглядати наші морські кордони", - сказала вона.

За словами О.Зеркаль, предметом спору є порушення прав України як прибережної держави, що стосуються питання прав на природні копалини, на археологічну спадщину, на охорону морського середовища. "Це і питання незаконного будівництва, і відсутність можливості проведення навігації - усі права, які дає Україні відповідна конвенція, прийнята у рамках ООН", - розповіла заступник міністра.

"Трибунал розглядатиме претензію України на неможливість користуватися своїми природними ресурсами, на неможливість захищати екологію Чорного моря, на неможливість проводити навігацію у рамках Керченської протоки, на порушення Росією правил щодо будівництва Керченського мосту та інших переходів, і у зв'язку з цим - порушення екобалансу в Чорному морі, на неконтрольований підйом археологічних цінностей біля Криму", - додала вона.

При цьому О.Зеркаль зазначила, що всі ці питання також стосуватимуться і акваторії Кримського півострова. "Це Чорне і Азовське моря, шельф і економічна зона, в тому числі навколо Криму", - сказала вона.

За словами заступника міністра, Україна розраховує за результатами трибуналу на "реституцію своїх прав, тобто відновлення права на використання морської прибережної зони, яка згідно з Конвенцією належить Україні".

О.Зеркаль розповіла, що в української сторони "немає претензій до арбітрів", на кожного можливого арбітра підбиралося досьє, і сформований нині арбітраж її "абсолютно влаштовує". "Тобто ми, звісно, не можемо поміняти арбітра, обраного російською стороною, але він лише один, а решту ми вважаємо неупередженими", - сказала вона.