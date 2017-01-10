Події

11:01 10.01.2017

У міськраді Харкова відбуваються слідчі дії

У Харківській міськраді працівники поліції у вівторок уранці проводять слідчі дії, повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Поліція проводить слідчі дії в юридичному департаменті", - сказав Ю.Сидоренко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок уранці.

При цьому він не зміг уточнити, про які саме слідчі дії та у рамках якого кримінального провадження йдеться.

Водночас, за словами джерела агентства в Нацполіції, в міськраді працює місцева прокуратура та управління захисту економіки правоохоронного органу.

"Проводяться слідчі дії, пов'язані з розслідуванням у рамках провадження за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) КК України", - сказав співрозмовник агентства.

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