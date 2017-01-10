Події

11:41 10.01.2017

Клиха етапували з Грозного до Челябінська

Утримуваного в РФ громадянина України Станіслава Клиха відправлено для відбування покарання з колонії в м. Грозному до колонії м. Челябінська, повідомив його адвокат Ілля Новіков.

"Його відвезли 7 січня. Нам це стало відомо вчора, в понеділок", - сказав І.Новиков в ефірі телеканалу "112" у вівторок.

За словами захисника, у найближчі три тижні "ми про нього нічого нового не почуємо", і місцезнаходження С.Клиха наразі невідомо. "На жаль, це абсолютно законний у Росії спосіб роботи тюремної системи: вона повідомляє, що ми його відвезли, а куди ми його веземо і коли привеземо, дізнаєтеся постфактум", - пояснив І.Новіков.

Він також нагадав, що відправлений на початку грудня з Грозного до колонії м. Владимира громадянин України Микола Карпюк пройшов по етапу не найкоротшим шляхом, а через Іжевськ.

На запитання, чому С.Клиха було відправлено саме до колонії Челябінська, І.Новіков відповів, що "не упевнений, що за цим стоїть якась далекосяжна ідея". "Просто не так багато в Росії колоній, в яких є тюремного типу зона, підзона... І за загальним правилом, що засуджені в одній справі не повинні сидіти разом, для Карпюка обрали Владимирський централ знаменитий, у Владимирі в'язницю, і, ймовірно, обрали другий такий самий заклад дня Клиха", - припустив захисник.

"Може бути пов'язане ще й з тим, що в Челябінській області сидить Олександр Кольченко, якого судили у справі групи Сенцова. І, можливо, у них якісь внутрішні власні правила передбачають, що там за українськими фігурантами має бути нагляд. І люди, які відповідають за Кольченка, в принципі вже знають, як із ним поводитися. Але це моє припущення", - додав він.

Адвокат також зазначив, що вважає єдиним шляхом для якнайшвидшого звільнення С.Клиха його обмін, погоджений на політичному рівні. "При тому, що ми з колегами готуємо і документи для Європейського суду, і наглядову скаргу до російського Верховного суду, все одно, з досвіду, на це погані сподівання. Єдине швидке рішення, яке можливе протягом найближчих місяців, це якийсь обмін, погоджений політиками. Нічого іншого я особисто не бачу", - сказав І.Новіков.

Як повідомлялося, Верховний суд Чечні 26 травня 2016 року засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Згідно з вироком, М.Карпюк проведе у в'язниці перші десять років, а С.Клих - перші дев’ять років, потім обох буде відправлено до колонії суворого режиму.

26 жовтня Верховний суд РФ визнав законним вирок обом громадянам, засудженим у справі про начебто участь у бойових діях проти федеральних військ у першу чеченську кампанію у складі УНА-УНСО.

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