Морпорти України працюють у штатному режимі

Морські порти України у вівторок, 10 січня, працюють у штатному режимі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі ДП "Адміністрація морських портів України".

Там зазначили, що попри погіршення раніше погодних умов порти працюють без перебоїв, у деяких із них запроваджено льодову кампанію.

Як повідомлялося, без електропостачання в Україні станом на 7:00 вівторка після снігопадів залишалися загалом чотири населені пункти: три у Львівській та один в Одеській області.