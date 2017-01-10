Посол України в Польщі засудив акт вандалізму в Гуті-Пеняцькій: Злочинців має бути покарано

Посол України в Польщі Андрій Дещиця вважає провокацією акт вандалізму в с. Гута-Пеняцька в Бродівському районі Львівської області, де невідомі вандали частково зруйнували пам'ятник полякам-жителям цього села, убитим під час Другої світової війни.

"Я засуджую акт вандалізму в Гуті-Пеняцкій. Це явна провокація. Ініційовано розслідування. Злочинців має бути покарано. Не піддаваймося на провокації", - написав А.Дещиця у своєму мікроблозі Twitter у вівторок.

Раніше у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в області агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що у Львівській області невідомі вандали частково зруйнували пам'ятник полякам-жителям села Гута-Пеняцька, вбитим під час Другої світової війни. "Нині на місці працює слідчо-оперативна група поліції, виїхало керівництво головного управління", - розповіла агентству начальник відділу комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

За попередньою інформацією, зруйновано пам'ятний хрест, а плити з іменами загиблих жителів розмальовано в кольори українського Державного Прапора та червоно-чорного прапора. Також на одній із плит намальовані нацистські знаки SS.

За словами С.Добровольської, наразі точно не відомо, коли саме стався акт вандалізму, проводяться першочергові слідчі дії, шукають потенційних свідків, оскільки пам'ятник розміщений за кілька кілометрів від найближчого населеного пункту.

Село Гута-Пеняцька, населення якого становили поляки, було знищене в лютому 1944 року. Серед істориків існують різні версії тих подій. Українські історики вважають, що село знищили німецькі війська, тоді як польські історики вважають, що до знищення села причетні також підрозділ дивізії СС "Галичина".