Події

17:40 10.01.2017

У прес-центрі АТО не підтверджують інформації про нібито застосування бойовиками УР-77 на Луганщині

У прес-центрі штабу АТО не підтверджують інформації, що з'явилася в соцмережах, про нібито застосування бойовиками самохідної реактивної установки розмінування УР-77 у вівторок у Луганській області.

"У нас такої інформації за сьогодні немає. Однак такі установки застосовувалися раніше для провокацій. Якщо бойовики і розмінували за допомогою цієї установки показово території днем, то одразу ж вночі їх знову мінували", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" речник штабу АТО Леонід Матюхін.

Раніше у соцмережі з'явилася інформація про те, що в Луганській області бойовики обстріляли українські позиції з самохідної реактивної установки розмінування УР-77.

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