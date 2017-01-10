У прес-центрі АТО не підтверджують інформації про нібито застосування бойовиками УР-77 на Луганщині

У прес-центрі штабу АТО не підтверджують інформації, що з'явилася в соцмережах, про нібито застосування бойовиками самохідної реактивної установки розмінування УР-77 у вівторок у Луганській області.

"У нас такої інформації за сьогодні немає. Однак такі установки застосовувалися раніше для провокацій. Якщо бойовики і розмінували за допомогою цієї установки показово території днем, то одразу ж вночі їх знову мінували", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" речник штабу АТО Леонід Матюхін.

Раніше у соцмережі з'явилася інформація про те, що в Луганській області бойовики обстріляли українські позиції з самохідної реактивної установки розмінування УР-77.