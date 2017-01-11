"Укренерго" оголосило тендер на будівництво ПС "Кремінська" в Луганській області вартістю до 1,1 млрд грн

НЕК "Укренерго" оголосило тендер на будівництво підстанції 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ "Донбасько-Донська" та ПЛ 220 кВ "Кремінська-Ювілейна" (Кремінський і Попаснянський райони Луганської обл.).

Згідно з повідомленням НЕК у системі ProZorro, очікувана вартість нового будівництва становить 1 млрд 83,333 млн грн (без ПДВ). Тендерні пропозиції приймаються до 30 січня, а початок аукціону заплановано на 7 березня. Тендерне забезпечення - 6,5 млн грн.

До закупівлі входить розробка проектної та робочої документації, отримання позитивного звіту експертизи, будівельні роботи, вартість українського та іноземного обладнання.

Фінансування будівництва ПС передбачається за рахунок коштів тарифу "Укренерго". Генпідрядник має виконати необхідні роботи протягом 2017-2018 рр.

У НЕК зазначають, що через бойові дії відбулися численні пошкодження магістральних і розподільних мереж і генерації регіону. Це призвело до ускладнення роботи об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України та суттєвого зниження надійності електропостачання півночі Луганської області, зокрема Лисичанського енерговузла.

ПС "Кремінська" дасть змогу синхронізувати систему електропостачання півночі Донбасу з ОЕС України, яка нині працює в схемі "острова" зі зниженою генерацією Луганської ТЕС. Будівництво підстанції дасть змогу Сєвєродонецькому об’єднанню "Азот" та Лисичанському нафтопереробному заводу працювати на повну потужність.

"Якщо великі промислові об'єкти, розташовані на контрольованій території України, запрацюють на повну потужність - значно зросте споживання регіону до 500-600 МВт. Завдяки спорудженню нової підстанції не лише покращиться енергопостачання цього регіону, а й запрацюють промислові гіганти. Водночас кількість робочих місць, а це майже 10 тис., буде збережено", - зазначив начальник служби капітального будівництва Північної ЕС Олександр Чадаєв.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.