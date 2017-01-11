Події

10:43 11.01.2017

Унаслідок негоди та високої аварійності на дорогах України за добу загинули 6 й дістали травм 46 людей

В Україні за минулу добу внаслідок складних погодних умов і підвищеної аварійної ситуації на автодорогах загинули шість і травмовані 46 громадян, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України в середу вранці.

При цьому критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Львівській, Житомирській, Чернігівській і Кіровоградській областях. Високий рівень аварійності - у Чернівецькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях.

У Нацполіції нагадали, що на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

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