Білорусь заборонила ввезення птиці з низки регіонів країн ЄС, РФ та України через грип птиці

Білорусь заборонила ввезення до республіки птиці з окремих регіонів України, Росії, Данії та Франції через зареєстровані там випадки захворювання птиці на високопатогенний грип.

Як зазначено в повідомленні на сайті департаменту ветеринарного та продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі, обмеження на ввезення стосуються Одеської та Чернівецької областей України, Ростовської області Росії, регіонів Окситанія та Нова Аквітанія Франції, а також регіонів Данії - Зеландія, Північна Ютландія, Південна Данія, Столичний регіон і Центральна Ютландія.

Рішення прийняті на підставі інформації Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію на території цих регіонів випадків захворювання птиці на високопатогенний грип.

Заборона поширюється на ввезення до республіки з цих регіонів живої птиці, інкубаційного яйця, диких, зоопаркових і циркових сприйнятливих тварин, м'яса птиці, яєчного порошку, меланжу, альбуміну та інших харчових продуктів переробки курячого яйця, пуху та пера. Заборона також поширюється на корми і кормові добавки з птиці, мисливські трофеї, а також вживане обладнання для перевезення птахівницької продукції, утримання, забою та оброблення птиці.

Попереднього року Білорусь вводила заборону на ввезення птиці з низки регіонів Франції, Польщі, Угорщини, Данії, Хорватії, Швейцарії, Нідерландів, Австрії, Румунії, України, Сербії, Швеції, Росії через зареєстровані там випадки захворювання птиці на грип.