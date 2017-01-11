Невістка Порошенка зареєструвала торговельний знак agrohub

Невістка президента України Юлія Порошенко зареєструвала торговельний знак agrohub.

Згідно з даними на сайті Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент), товарний знак зареєстровано 26 грудня 2016 року.

Раніше в коментарі виданню "Новое время" Ю.Порошенко повідомила, що на території ВДНГ у Києві можливим є створення agrohub - коворкингового простору та екосистеми, де було б усе необхідне для розвитку бізнесу.

"Ми залучаємо великі корпорації, підприємців-інноваторів, академії та наукові інститути, а потім забезпечуємо взаємодію, щоб на стику з'являлися класні продукти", - повідомила вона "Новому времени".

За словами Ю.Порошенко, великі корпорації отримують можливість знайти таланти, а молоді стартапи, які прийдуть в акселератор, зможуть випробувати свої ідеї на практиці та знайти перших клієнтів.