З боку "торнадівців" не було нападу на співробітників Лук'янівського СІЗО - Мін'юст

Неправомірних дій з боку підслідних бійців розформованої роти "Торнадо" щодо співробітників Лук'янівського СІЗО в Києві не було, у "торнадівців" також немає претензій до дій працівників ізолятора, повідомив заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

"До СІЗО вчора доправили підслідних, які проходять у справі "Торнадо", колишні бійці батальйону "Торнадо". Один з підслідних, який був не згоден з перебігом слідства і перебігом судових засідань, почав висловлювати своє незадоволення, що їхньої позиції не чують і не сприймають, після цього відрізав собі частину вуха", - розповів агентству "Інтерфакс-Україна" Д. Чернишов у четвер.

При цьому він нагололсив: "Не було ніяких нападів на співробітників СІЗО, не було ніяких агресивних дій з боку "торнадівців".

Заступник міністра розповів, що після інциденту "торнадівця" доправили до лікарні, де йому пришили вухо, після чого знову відвезли до СІЗО.

"Після цього підслідних розподілили камерами і наразі ситуація під контролем, стан "торнадівця" задовільний", - зазначив він.

Д. Чернишов зазначив, що поліція у свою чергу розслідує кримінальну справу у зв'язку з цим інцидентом. Він запевнив, що ситуація була контрольованою.

Відповідаючи на запитання про те, чи були з боку працівників СІЗО якісь неправомірні дії стосовно підслідних "торнадівців", заступник міністра сказав: "З боку підслідних не було на адресу працівників СІЗО жодних зауважень і претензій. Виходячи з цього, можу вам сказати, що не було неправомірних дій".

Як повідомлялося, увечері середу, 11 січня, у Києві стався інцидент між бійцями розформованої роти "Торнадо", які утримуються в Лук'янівському СІЗО, і охороною ізолятора. Для забезпечення порядку під час конфлікту будівлю СІЗО оточили співробітники поліції.

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що інцидент стався після того, як "торнадівці" після поверненню з суду виявили посилений режим їх утримання в ізоляторі. У відповідь на це, за словами нардепа, один з ув'язнених - "торнадівець" із позивним "Ахіллес"- відрізав собі вухо і "кинув ним у співробітника тюремної адміністрації". За словами І. Мосійчука, працівники СІЗО не спробували надати потерпілому допомогу, замість цього вони закрилися в "оружейці".

За інформацією правоохоронців, станом на 23.26 середи конфлікт було вичерпано, і всі обвинувачені повернулися до камери.

Як повідомила в четвер, 12 січня, речниця0 ГУ Національної поліції в Києві Оксана Блищик, за фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу).